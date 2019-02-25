АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Марину Африкантову раскритиковали за "вредные" советы для участников "Дом-2"

Участница "Дома-2" Марина Африкантова снова подверглась критике со стороны фанатов, на этот раз проектантку попросили перестать лезть ко всем участникам реалити-шоу со своими "вредными" советами.
Марину Африкантову раскритиковали за "вредные" советы для участников "Дом-2"

В первую очередь фанатам не понравилось то, что Марина Африкантова влезла в семью Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель, сначала посоветовав молодой семье взять ипотеку, а затем купить молодой матери дорогой iPhone. Так, поклонники захотели узнать, знает ли сама проектантка, что такое ипотека и как тяжело ее выплачивать.
Марину Африкантову раскритиковали за "вредные" советы для участников "Дом-2"

Также Марине Африкантовой в очередной раз указали на ее чувство стиля. Сама участница "Дома-2" считает, что он у нее отличный, однако часто подвергается критике со стороны хейтеров. Недавно девушка предстала в одном из выпусков в розовой шапке, которую фанаты тут же назвали безвкусной и попросили больше не надевать.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина рассказала, почему
Катя Кищук лишилась 20 тысяч
Эксперты рассказали о преимуществах
Гарик Харламов показал свой “линейный”
Юля Ефременкова поссорилась с Татьяной
Марину Африкантову раскритиковали за
Светлана Лобода поделилась новым
Ольга Бузова ищет разведенного мужчину
На новом изображении астероида Рюгу
Эксперты назвали лучшие альтернативы
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна может
Во время финала отбора на «Евровидение»
Захар Саленко испытывает физический
Рентген может оказаться лучшим способом
Опубликован ТОП-10 корейских
“Приступ обжорства” помешал Виктории
Звезда «Дом-2» Сергей Кучеров
Артист Василий Лановой рассказал о
Александр Задойнов может вернуться на
Алена Савкина пожаловалась на боль в
Юлия Снигирь познакомилась с Наоми
Mercedes-Benz Sprinter с полным
Максим Галкин показал пародию на Елену
Ученые: Экстраверты отличаются более
Настасья Самбурская пришла в ярость
На празднование 65-летия Любови
Клеймо «Дом-2» не даёт бывшим
Юлия Ковальчук полетала с мужем на
Эмилия Кларк встретилась с Джейсоном
Милена Безбородова хочет увеличить грудь
Просмотреть все новости