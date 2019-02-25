Марину Африкантову раскритиковали за "вредные" советы для участников "Дом-2"





В первую очередь фанатам не понравилось то, что Марина Африкантова влезла в семью Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель, сначала посоветовав молодой семье взять ипотеку, а затем купить молодой матери дорогой iPhone. Так, поклонники захотели узнать, знает ли сама проектантка, что такое ипотека и как тяжело ее выплачивать.Также Марине Африкантовой в очередной раз указали на ее чувство стиля. Сама участница "Дома-2" считает, что он у нее отличный, однако часто подвергается критике со стороны хейтеров. Недавно девушка предстала в одном из выпусков в розовой шапке, которую фанаты тут же назвали безвкусной и попросили больше не надевать.