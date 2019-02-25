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Ольга Бузова ищет разведенного мужчину с ребенком

Телеведущая Ольга Бузова часто поддается критике хейтеров, то и дело указывающих на то, что для поющей звезды важнее карьера, чем семья. Не так давно артистка снова пожаловалась на одиночество, намекнув, что уже готова стать матерью, однако рожать не от кого. Ответ от поклонников не заставил себя ждать, и многие сошлись во мнении, что звезда "Дома-2" ищет себе разведенного мужчину с ребенком.
Ольга Бузова ищет разведенного мужчину с ребенком

Так, Ольгу Бузову заподозрили в романе с фитнес-тренером и другом рэпера Джигана Эдом Френкелем. По мнению хейтеров, для телеведущей он является идеальной парой, так как разведен и у него есть дочь. Многие заметили, что сейчас для звезды на первом плане карьера, а потому рожать и воспитывать маленького ребенка у нее нет ни времени, ни желания.

Также не забыли фанаты и о неудачном браке Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым. Долгое время основной причиной разлада в семье считалось именно отсутствие детей и нежелание поющей телеведущей бросать карьеру ради наследников.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:08

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