Ольга Бузова ищет разведенного мужчину с ребенком

Так, Ольгу Бузову заподозрили в романе с фитнес-тренером и другом рэпера Джигана Эдом Френкелем. По мнению хейтеров, для телеведущей он является идеальной парой, так как разведен и у него есть дочь. Многие заметили, что сейчас для звезды на первом плане карьера, а потому рожать и воспитывать маленького ребенка у нее нет ни времени, ни желания.Также не забыли фанаты и о неудачном браке Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым. Долгое время основной причиной разлада в семье считалось именно отсутствие детей и нежелание поющей телеведущей бросать карьеру ради наследников.