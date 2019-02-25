Катя Кищук лишилась 20 тысяч поклонников после передачи страницы в Instagram Malfa

После распада SEREBRO Катя Кищук решила распрощаться с Malfa, намереваясь продолжить сольный путь без помощи Максима Фадеева. В своем профиле в Instagram присоединившаяся к группе в 2016 году певица разместила последний пост собственного авторства, где поблагодарила всех поклонников за поддержку. Она заявила, что теперь страница переходит в пользование Malfa, публиковать здесь свои записи смогут новые участницы SEREBRO. Большинство юзеров отреагировали на такую новость отрицательно, и всего за три часа более 20 тысяч пользователей успели отписаться от профиля.В своем обращении Катя Кищук попросила поклонников не критиковать новый состав группы сразу, сперва дав девушкам шанс проявить себя. Для собственных целей певица создала новый аккаунт, и хотя там пока нет записей, подписаться на него уже успели почти 500 тысяч юзеров.