Катя Кищук лишилась 20 тысяч поклонников после передачи страницы в Instagram Malfa
Выступавшая в составе группы SEREBRO Катя Кищук официально передала свою страницу в Instagram в пользу Malfa. После этого от певицы отписались более 20 тысяч пользователей сервиса.
После распада SEREBRO Катя Кищук решила распрощаться с Malfa, намереваясь продолжить сольный путь без помощи Максима Фадеева. В своем профиле в Instagram присоединившаяся к группе в 2016 году певица разместила последний пост собственного авторства, где поблагодарила всех поклонников за поддержку. Она заявила, что теперь страница переходит в пользование Malfa, публиковать здесь свои записи смогут новые участницы SEREBRO. Большинство юзеров отреагировали на такую новость отрицательно, и всего за три часа более 20 тысяч пользователей успели отписаться от профиля.
В своем обращении Катя Кищук попросила поклонников не критиковать новый состав группы сразу, сперва дав девушкам шанс проявить себя. Для собственных целей певица создала новый аккаунт, и хотя там пока нет записей, подписаться на него уже успели почти 500 тысяч юзеров.
После распада SEREBRO Катя Кищук решила распрощаться с Malfa, намереваясь продолжить сольный путь без помощи Максима Фадеева. В своем профиле в Instagram присоединившаяся к группе в 2016 году певица разместила последний пост собственного авторства, где поблагодарила всех поклонников за поддержку. Она заявила, что теперь страница переходит в пользование Malfa, публиковать здесь свои записи смогут новые участницы SEREBRO. Большинство юзеров отреагировали на такую новость отрицательно, и всего за три часа более 20 тысяч пользователей успели отписаться от профиля.
В своем обращении Катя Кищук попросила поклонников не критиковать новый состав группы сразу, сперва дав девушкам шанс проявить себя. Для собственных целей певица создала новый аккаунт, и хотя там пока нет записей, подписаться на него уже успели почти 500 тысяч юзеров.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:37