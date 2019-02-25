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Катя Кищук лишилась 20 тысяч поклонников после передачи страницы в Instagram Malfa

Выступавшая в составе группы SEREBRO Катя Кищук официально передала свою страницу в Instagram в пользу Malfa. После этого от певицы отписались более 20 тысяч пользователей сервиса.
Катя Кищук лишилась 20 тысяч поклонников после передачи страницы в Instagram Malfa

После распада SEREBRO Катя Кищук решила распрощаться с Malfa, намереваясь продолжить сольный путь без помощи Максима Фадеева. В своем профиле в Instagram присоединившаяся к группе в 2016 году певица разместила последний пост собственного авторства, где поблагодарила всех поклонников за поддержку. Она заявила, что теперь страница переходит в пользование Malfa, публиковать здесь свои записи смогут новые участницы SEREBRO. Большинство юзеров отреагировали на такую новость отрицательно, и всего за три часа более 20 тысяч пользователей успели отписаться от профиля.

В своем обращении Катя Кищук попросила поклонников не критиковать новый состав группы сразу, сперва дав девушкам шанс проявить себя. Для собственных целей певица создала новый аккаунт, и хотя там пока нет записей, подписаться на него уже успели почти 500 тысяч юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:37

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