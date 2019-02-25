Росздравнадзор выявил нарушения в работе 68% отечественных клиник пластической хирургии
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Росздравнадзора, представители ведомства провели проверку 1257 клиник пластической хирургии, расположенных на территории всей страны. Результаты проведенной работы выявили нарушения в функциональности 68% осмотренных учреждений.
Сотрудники Федеральной службы, которая занимается надзором в сфере здравоохранения заявили, что ими было найдено порядка 3 тысяч 200 нарушений, касающихся обязательных требований, которые необходимо соблюдать в процессе того как представители организаций оказывают медицинскую помощь, связанную с пластической хирургией. Данные нарушения были зафиксированы в 820 медицинских организациях.
Массовая проверка клиник красоты прошла по приказу вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой, а также была вызвана участившимися случаями летальных исходов после процедур, проведенных в данных учреждениях.
После проведенной работы представителей Росздравнадзора, 252 клиники остановили свою деятельность самостоятельно. Еще семь учреждений были закрыты после решения суда.
Сотрудники Федеральной службы, которая занимается надзором в сфере здравоохранения заявили, что ими было найдено порядка 3 тысяч 200 нарушений, касающихся обязательных требований, которые необходимо соблюдать в процессе того как представители организаций оказывают медицинскую помощь, связанную с пластической хирургией. Данные нарушения были зафиксированы в 820 медицинских организациях.
Массовая проверка клиник красоты прошла по приказу вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой, а также была вызвана участившимися случаями летальных исходов после процедур, проведенных в данных учреждениях.
После проведенной работы представителей Росздравнадзора, 252 клиники остановили свою деятельность самостоятельно. Еще семь учреждений были закрыты после решения суда.
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:00