Росздравнадзор выявил нарушения в работе 68% отечественных клиник пластической хирургии





Сотрудники Федеральной службы, которая занимается надзором в сфере здравоохранения заявили, что ими было найдено порядка 3 тысяч 200 нарушений, касающихся обязательных требований, которые необходимо соблюдать в процессе того как представители организаций оказывают медицинскую помощь, связанную с пластической хирургией. Данные нарушения были зафиксированы в 820 медицинских организациях.Массовая проверка клиник красоты прошла по приказу вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой, а также была вызвана участившимися случаями летальных исходов после процедур, проведенных в данных учреждениях.После проведенной работы представителей Росздравнадзора, 252 клиники остановили свою деятельность самостоятельно. Еще семь учреждений были закрыты после решения суда.