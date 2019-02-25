Эксперты рассказали о преимуществах медленного завтрака
Эксперты из Италии рассказали о неожиданных преимуществах медленного приема пищи во время завтрака. По словам медиков, такая практика имеет ряд полезных свойств для здоровья.
Завтрак призван помочь в восстановлении сил утром, обеспечивая запас полезных веществ на предстоящий день. На 70% утренний прием пищи должен состоять из сложных углеводов, включая также витамины, минералы и воду. На завтрак эксперты рекомендуют включать в рацион мюсли или выпечку, но если съедать все быстро, положительный эффект не будет столь очевиден. Кроме того, при медленной трапезе с утра организм успевает проснуться, удовлетворенность от приема пищи сохраняется дольше, а отсутствие спешки позволит поддерживать хорошее настроение.
Во время медленного завтрака у человека остается время на общение с близкими, а еще у неторопливого приема пищи имеются омолаживающие свойства, ведь более длительная трапеза позволяет использовать здоровые продукты. В ходе завтрака можно продумать свои планы на предстоящий день.
Завтрак призван помочь в восстановлении сил утром, обеспечивая запас полезных веществ на предстоящий день. На 70% утренний прием пищи должен состоять из сложных углеводов, включая также витамины, минералы и воду. На завтрак эксперты рекомендуют включать в рацион мюсли или выпечку, но если съедать все быстро, положительный эффект не будет столь очевиден. Кроме того, при медленной трапезе с утра организм успевает проснуться, удовлетворенность от приема пищи сохраняется дольше, а отсутствие спешки позволит поддерживать хорошее настроение.
Во время медленного завтрака у человека остается время на общение с близкими, а еще у неторопливого приема пищи имеются омолаживающие свойства, ведь более длительная трапеза позволяет использовать здоровые продукты. В ходе завтрака можно продумать свои планы на предстоящий день.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:25