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Эксперты рассказали о преимуществах медленного завтрака

Эксперты из Италии рассказали о неожиданных преимуществах медленного приема пищи во время завтрака. По словам медиков, такая практика имеет ряд полезных свойств для здоровья.
Эксперты рассказали о преимуществах медленного завтрака

Завтрак призван помочь в восстановлении сил утром, обеспечивая запас полезных веществ на предстоящий день. На 70% утренний прием пищи должен состоять из сложных углеводов, включая также витамины, минералы и воду. На завтрак эксперты рекомендуют включать в рацион мюсли или выпечку, но если съедать все быстро, положительный эффект не будет столь очевиден. Кроме того, при медленной трапезе с утра организм успевает проснуться, удовлетворенность от приема пищи сохраняется дольше, а отсутствие спешки позволит поддерживать хорошее настроение.

Во время медленного завтрака у человека остается время на общение с близкими, а еще у неторопливого приема пищи имеются омолаживающие свойства, ведь более длительная трапеза позволяет использовать здоровые продукты. В ходе завтрака можно продумать свои планы на предстоящий день.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:25

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