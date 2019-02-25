Эксперты рассказали о преимуществах медленного завтрака





Завтрак призван помочь в восстановлении сил утром, обеспечивая запас полезных веществ на предстоящий день. На 70% утренний прием пищи должен состоять из сложных углеводов, включая также витамины, минералы и воду. На завтрак эксперты рекомендуют включать в рацион мюсли или выпечку, но если съедать все быстро, положительный эффект не будет столь очевиден. Кроме того, при медленной трапезе с утра организм успевает проснуться, удовлетворенность от приема пищи сохраняется дольше, а отсутствие спешки позволит поддерживать хорошее настроение.Во время медленного завтрака у человека остается время на общение с близкими, а еще у неторопливого приема пищи имеются омолаживающие свойства, ведь более длительная трапеза позволяет использовать здоровые продукты. В ходе завтрака можно продумать свои планы на предстоящий день.