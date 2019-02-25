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Гарик Харламов показал свой “линейный” портрет

Гарик Харламов продемонстрировал многочисленным фолловерам свой “линейный” портрет. Соответствующий пост супруг Кристины Асмус опубликовал в своем профиле в Instagram.
Гарик Харламов показал свой “линейный” портрет

На личной странице в соцсети Гарик Харламов разместил фото портрета, подписав его: “Я линейный”. На рисунке линиями изображен непосредственно резидент Comedy Club, художник постарался повторить черты лица, прическу и даже неизменные очки юмориста. Похоже, что выполнялась работа карандашом, однако актер не уточнил ни технику рисунка, ни автора.

В комментариях фолловеры начали озвучивать свое мнение относительно такого творчества. Большинство подписчиков оценили старания неизвестного художника, отметив, что портрет получился достаточно необычным и оригинальным. Впрочем, нашлись и те, кому показалось, что в жизни Гарик Харламов выглядит намного лучше. Оценить запись отметками “Мне нравится” успели свыше 70 тысяч пользователей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:19

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