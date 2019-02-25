Гарик Харламов показал свой “линейный” портрет

На личной странице в соцсети Гарик Харламов разместил фото портрета, подписав его: “Я линейный”. На рисунке линиями изображен непосредственно резидент Comedy Club, художник постарался повторить черты лица, прическу и даже неизменные очки юмориста. Похоже, что выполнялась работа карандашом, однако актер не уточнил ни технику рисунка, ни автора.В комментариях фолловеры начали озвучивать свое мнение относительно такого творчества. Большинство подписчиков оценили старания неизвестного художника, отметив, что портрет получился достаточно необычным и оригинальным. Впрочем, нашлись и те, кому показалось, что в жизни Гарик Харламов выглядит намного лучше. Оценить запись отметками “Мне нравится” успели свыше 70 тысяч пользователей.