Гарик Харламов показал свой “линейный” портрет
Гарик Харламов продемонстрировал многочисленным фолловерам свой “линейный” портрет. Соответствующий пост супруг Кристины Асмус опубликовал в своем профиле в Instagram.
На личной странице в соцсети Гарик Харламов разместил фото портрета, подписав его: “Я линейный”. На рисунке линиями изображен непосредственно резидент Comedy Club, художник постарался повторить черты лица, прическу и даже неизменные очки юмориста. Похоже, что выполнялась работа карандашом, однако актер не уточнил ни технику рисунка, ни автора.
В комментариях фолловеры начали озвучивать свое мнение относительно такого творчества. Большинство подписчиков оценили старания неизвестного художника, отметив, что портрет получился достаточно необычным и оригинальным. Впрочем, нашлись и те, кому показалось, что в жизни Гарик Харламов выглядит намного лучше. Оценить запись отметками “Мне нравится” успели свыше 70 тысяч пользователей.
На личной странице в соцсети Гарик Харламов разместил фото портрета, подписав его: “Я линейный”. На рисунке линиями изображен непосредственно резидент Comedy Club, художник постарался повторить черты лица, прическу и даже неизменные очки юмориста. Похоже, что выполнялась работа карандашом, однако актер не уточнил ни технику рисунка, ни автора.
В комментариях фолловеры начали озвучивать свое мнение относительно такого творчества. Большинство подписчиков оценили старания неизвестного художника, отметив, что портрет получился достаточно необычным и оригинальным. Впрочем, нашлись и те, кому показалось, что в жизни Гарик Харламов выглядит намного лучше. Оценить запись отметками “Мне нравится” успели свыше 70 тысяч пользователей.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:19