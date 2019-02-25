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Захар Саленко испытывает физический интерес к Анне Брянской

Разочарованный в девушках Захар Саленко признался, что испытывает физический интерес к Анне Брянской, но о серьёзных отношениях с ней пока не думает. Участник телестройки уже даже задумывается над тем, чтобы привезти себе на проект женщину из родной Сибири.

Захар Саленко испытывает физический интерес к Анне Брянской


Захар Саленко откровенно признался, что пока не рассматривает ни одну из участниц телестройки «Дом-2» в качестве возможной претендентки на серьёзные отношения. В то же время, молодой человек не стал скрывать, что у него есть физический интерес к Анне Брянской, которая сейчас проводит время на Сейшелах.

Захар Саленко испытывает физический интерес к Анне Брянской


Со слов Саленко, она довольно симпатичная и милая девушка, но даже думать о чём-то большем, чем просто флирт, он не готов, так как множество моментов, связанных именно с это проектанткой, его пока смущают. Не исключено, что через некоторое время, если молодым людям удастся присмотреться друг к другу поближе, Захар Саленко и начнёт за ней ухаживать, но в этом он и сам пока не уверен.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:47

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