Захар Саленко испытывает физический интерес к Анне Брянской
Разочарованный в девушках Захар Саленко признался, что испытывает физический интерес к Анне Брянской, но о серьёзных отношениях с ней пока не думает. Участник телестройки уже даже задумывается над тем, чтобы привезти себе на проект женщину из родной Сибири.
Захар Саленко откровенно признался, что пока не рассматривает ни одну из участниц телестройки «Дом-2» в качестве возможной претендентки на серьёзные отношения. В то же время, молодой человек не стал скрывать, что у него есть физический интерес к Анне Брянской, которая сейчас проводит время на Сейшелах.
Со слов Саленко, она довольно симпатичная и милая девушка, но даже думать о чём-то большем, чем просто флирт, он не готов, так как множество моментов, связанных именно с это проектанткой, его пока смущают. Не исключено, что через некоторое время, если молодым людям удастся присмотреться друг к другу поближе, Захар Саленко и начнёт за ней ухаживать, но в этом он и сам пока не уверен.
Захар Саленко откровенно признался, что пока не рассматривает ни одну из участниц телестройки «Дом-2» в качестве возможной претендентки на серьёзные отношения. В то же время, молодой человек не стал скрывать, что у него есть физический интерес к Анне Брянской, которая сейчас проводит время на Сейшелах.
Со слов Саленко, она довольно симпатичная и милая девушка, но даже думать о чём-то большем, чем просто флирт, он не готов, так как множество моментов, связанных именно с это проектанткой, его пока смущают. Не исключено, что через некоторое время, если молодым людям удастся присмотреться друг к другу поближе, Захар Саленко и начнёт за ней ухаживать, но в этом он и сам пока не уверен.