Светлана Лобода поделилась новым снимком с отдыха в США

Недавно Светлана Лобода успешно презентовала в Москве свое шоу, к которому долгое время готовилась. После этого артистка решила устроить себе небольшой отдых, отправившись в США. Моментами своего времяпрепровождения знаменитость делится в соцсетях, а на новом фото позирует перед камерой с распущенными волосами и с улыбкой на лице. У своих многочисленных фолловеров Лобода поинтересовалась, идет ли ей отдых.В комментариях подписчики отметили, что сейчас кумир кажется им более отдохнувшей и расслабленной, чем до поездки в Штаты. Кроме того, фанаты заметили, что Светлана Лобода выглядит умиротворенной, а значит отдых наверняка пришелся ей по душе. Всего за несколько часов с момента публикации оценить пост на странице певицы “лайками” успели более 30 тысяч юзеров.