Во время финала отбора на «Евровидение» Сергей Притула поскандалил с Андреем Данилко

После этого Притула сказал, что надо соблюдать режим. «Давайте без «давайте», – ответил на это Данилко. Он считает, что ему пытаются приписать необъективное отношение к участникам коллектива KAZKA. По словам Сердючки, Притула все время намекает на то, что певец не так судит о группе.Ведущий заметил, что он высказывает не собственное мнение, а то, о чем говорят зрители. Данилко подчеркнул, что про Притулу также много пишут, но он это не озвучивает.Отметим, что Андрей Данилко – один из наиболее популярных украинских исполнителей. В школьные годы он выступал в КВН, где был лидером одного из коллективов. В 1993 году он впервые выступил в образе Верки Сердючки. Позже его персонаж начал петь.В 2018 году Данилко заявил, что решил прекратить выступать в образе Сердючки. Подобное решение он объяснил тем, что ему надоели перевоплощения. Помимо этого, он занимается другой работой. Позже появилась информация, что Данилко даст большой тур по украинским городам. Однако выступлений звезды не состоялось. Позже сам певец опроверг слухи о том, что не планирует выступать в популярном образе.