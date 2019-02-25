Звезда «Дом-2» Сергей Кучеров отправится искать невесту в «Давай поженимся»

«Поговорил с редактором, и сказал, что я готов придти в роли жениха, только с вас самые эффектные спортивные невесты. Мне сказали БАЗУРУ НОЛЬ!», - рассказал экс-участник «Дома-2».





Не секрет, что Сергей не так давно окончательно расстался с ведущей телепроекта «Дом-2» Юлией Ефременковой, с которой состоял в отношениях почти 2 года. В свое время Кучеров даже сделал возлюбленной предложение руки и сердца, однако до свадьбы дело так и не дошло.По словам бывших влюбленных, они поняли, что просто не подходят друг другу, ведь являются слишком разными людьми, поэтому довольно мирно поставили точку в своем романе. На данный момент Юлия не торопиться начинать новые отношения, а вот Сергей планирует отправиться искать себе невесту на шоу «Давай поженимся».Считанные часы назад Кучеров поделился у себя на страничке в Instagram планами на будущее. Выяснилось, что 23-го февраля 2019 года он посетил программу «Давай поженимся». Сергей поддерживал своего близкого приятеля в передаче, а сейчас задумался о том, чтобы тоже стать «женихом».К слову, многих подписчиков Сергея Кучерова обрадовала новость о том, что он станет героем телепередачи «Давай поженимся». По словам поклонников участника реалити-шоу, он точно не будет долго одинок.