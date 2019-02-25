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Эксперты назвали лучшие альтернативы MacBook Air в 2019 году

Эксперты рассказали о лучших альтернативах для MacBook Air в 2019 году. Основным минусом ноутбука от компании Apple является его высокая стоимость, которая стартует с 1,2 тысячи долларов.
Эксперты назвали лучшие альтернативы MacBook Air в 2019 году

Отличным аналогом послужит Lenovo Yoga C930, который имеет приятный дизайн, достойные характеристики и многофункциональность, во многом опережая новый MacBook. HP Spectre x360 13 обойдется примерно во столько же, как и продукт от Apple, но при этом имеет более мощную “начинку”, в том числе процессор Intel Core i7. У устройства сенсорный дисплей, возможно переключение между режимом планшета и ноутбука.

Dell XPS 13 отлично сочетает цену и качество, предлагается в нескольких комплектациях. За версию с экраном на 15 дюймов придется отдать от тысячи долларов. Также достойной заменой для MacBook Air может стать новый Huawei MateBook X Pro, имеющий схожий ценник, но более приятные характеристики и мощную видеокарту.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:00

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