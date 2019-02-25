Опубликован ТОП-10 корейских автомобилей в России





Не секрет, что наибольшую долю в данном рейтинге получили автоконцерны Kia и Hyundai, занимающие почти четверть всего отечественного рынка, сообщили аналитики «Автостата». Первое место точно никого не удивит - Kia Rio с показателем продаж в 100 тысяч экземпляров, а это на 4% больше, чем 2 года назад. Следом с большим отрывом идут Hyundai Creta и Solaris – всего их приобрели 67 и 65 тысяч раз соответственно. Четвёртое место досталось транспортному средству Kia Sportage (32 тысячи реализованных экземпляров), а ТОП-5 замыкает Hyundai Tucson.Оставшиеся представители рейтинга представляют исключительно бренд Kia: начиная с моделей Optima, Ceed и Soul с суммарными продажами от 17 до 20 тысяч штук, до Cerato и Sorento Prime, реализованные 11 и 9 тысяч раз соответственно.