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Опубликован ТОП-10 корейских автомобилей в России

В прошлом году жители Российской Федерации купили более 405 000 новых автомобилей корейских концернов. Как стало известно, это примерно на 20% превышает показатели 2017 года. Эксперты решили назвать ТОП-10 самых популярных машин в РФ из Южной Кореи.
Опубликован ТОП-10 корейских автомобилей в России

Не секрет, что наибольшую долю в данном рейтинге получили автоконцерны Kia и Hyundai, занимающие почти четверть всего отечественного рынка, сообщили аналитики «Автостата». Первое место точно никого не удивит - Kia Rio с показателем продаж в 100 тысяч экземпляров, а это на 4% больше, чем 2 года назад. Следом с большим отрывом идут Hyundai Creta и Solaris – всего их приобрели 67 и 65 тысяч раз соответственно. Четвёртое место досталось транспортному средству Kia Sportage (32 тысячи реализованных экземпляров), а ТОП-5 замыкает Hyundai Tucson.

Оставшиеся представители рейтинга представляют исключительно бренд Kia: начиная с моделей Optima, Ceed и Soul с суммарными продажами от 17 до 20 тысяч штук, до Cerato и Sorento Prime, реализованные 11 и 9 тысяч раз соответственно.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:37

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