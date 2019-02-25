Рентген может оказаться лучшим способом общения в космосе – NASA
Представители NASA сообщили, что использование рентгена может оказаться самым лучшим способом для общения во время пребывания в космическом пространстве. Данную информацию опубликовало издание Phys.org.
В планах ведомства совершить запуск на орбиту Земли специальных аппаратов, которые помогут ученым провести ряд необходимых исследований. На сегодняшний день специалисты NASA совместно с представителями других научных агентств разрабатывают методы, с помощью которых получится отправлять информацию во время проведения миссий на Луне и Марсе. Ученые заняты разработкой оптических средств связи, они рассматривают варианты более радикальных концепций.
Часть экспертов уверены, что рентген – это единственный способ, благодаря которому можно будет осуществлять общение в космосе. Специалисты планируют провести исследования используя демонстратор XCOM. В список его преимуществ входит меньшая, по сравнению с лазерами, длина волны лучей.
Представители национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства считают: при использовании рентгена, во время отправки данных, тратится меньшее количество энергии. Ученые собрали первый прототип модулированного источника. Его испытания пройдут в ближайшие года на борту МКС.
В планах ведомства совершить запуск на орбиту Земли специальных аппаратов, которые помогут ученым провести ряд необходимых исследований. На сегодняшний день специалисты NASA совместно с представителями других научных агентств разрабатывают методы, с помощью которых получится отправлять информацию во время проведения миссий на Луне и Марсе. Ученые заняты разработкой оптических средств связи, они рассматривают варианты более радикальных концепций.
Часть экспертов уверены, что рентген – это единственный способ, благодаря которому можно будет осуществлять общение в космосе. Специалисты планируют провести исследования используя демонстратор XCOM. В список его преимуществ входит меньшая, по сравнению с лазерами, длина волны лучей.
Представители национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства считают: при использовании рентгена, во время отправки данных, тратится меньшее количество энергии. Ученые собрали первый прототип модулированного источника. Его испытания пройдут в ближайшие года на борту МКС.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:46