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Артист Василий Лановой рассказал о своем самочувствии

Отечественный артист Василий Лановой рассказал сотрудникам СМИ о своем самочувствии. Накануне в прессе начали появляться сведения, что у него ухудшилось состояние здоровья.
Артист Василий Лановой рассказал о своем самочувствии

Накануне, 24 февраля, в театре Вахтангова в Москве пришлось отменить запланированный на вечер спектакль “Посвящение Еве”. Причиной для такого решения послужило плохое самочувствие актера Василия Ланового. Вместо постановки в стенах театра проводился творческий вечер Евгения Князева.

Комментируя случившееся, Лановой поблагодарил всех за беспокойство. Он отметил, что у него внезапно поднялось давление, по причине чего врачи запретили артисту выходить на сцену. Сейчас актер чувствует себя значительно лучше, выражая уверенность в том, что все будет нормально. В неважном самочувствии Лановой обвинил погоду, отметив, что под нее трудно подстраиваться. По утверждениям знаменитости, причины для волнения отсутствуют, а он надеется, что уже вскоре сможет вернуться на сцену.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:16

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