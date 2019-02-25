Артист Василий Лановой рассказал о своем самочувствии





Накануне, 24 февраля, в театре Вахтангова в Москве пришлось отменить запланированный на вечер спектакль “Посвящение Еве”. Причиной для такого решения послужило плохое самочувствие актера Василия Ланового. Вместо постановки в стенах театра проводился творческий вечер Евгения Князева.Комментируя случившееся, Лановой поблагодарил всех за беспокойство. Он отметил, что у него внезапно поднялось давление, по причине чего врачи запретили артисту выходить на сцену. Сейчас актер чувствует себя значительно лучше, выражая уверенность в том, что все будет нормально. В неважном самочувствии Лановой обвинил погоду, отметив, что под нее трудно подстраиваться. По утверждениям знаменитости, причины для волнения отсутствуют, а он надеется, что уже вскоре сможет вернуться на сцену.