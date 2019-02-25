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Александр Задойнов может вернуться на «Дом-2» ради отношений с Ириной Пинчук

Экс-участник телестройки «Дом-2» Александр Задойнов в скором времени может вернуться на проект ради отношений с Ириной Пинчук. Мужчина уже не один раз намекал подписчикам на симпатию к бывшей девушке Валерия Блюменкранца, тем более ранее у них уже был роман.

Александр Задойнов может вернуться на «Дом-2» ради отношений с Ириной Пинчук


Александр Задойнов запомнился многим зрителям «Дома-2» своими отношениями с Элиной Камирен, но недавно выяснилось, что с Ириной Пинчук, бывшей пассией Валерия Блюменкранца, мужчина тоже имел тесную связь. Сразу после этого в Сети поползли слухи, что якобы экс-возлюбленные могут снова воссоединиться.

Александр Задойнов может вернуться на «Дом-2» ради отношений с Ириной Пинчук


Единственное, по мнению зрителей, что может помешать Александру Задойнову вернуться на проект «Дом-2» ради Ирины Пинчук, это только что налаженные отношения с бывшей супругой Элиной Камирен, длительное время препятствующей его встречам с родной дочерью.

Александр Задойнов может вернуться на «Дом-2» ради отношений с Ириной Пинчук


Что касается личности самой экс-возлюбленной Валерия Блюменкранца, то в ней фанаты уже давно не видят милую и скромную девушку, какой она казалась ранее. Зрители уже сбились со счёту, перечисляя её бывших мужчин, и полагают, что на отношения с Задойновым, если тот придёт на проект, она снова согласится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:10

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