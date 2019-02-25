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Алена Савкина пожаловалась на боль в груди

Младшая родственница Ольги Рапунцель – 22-летняя Алена Савкина пожаловалась поклонникам на боль в груди.

По словам молодой мамочки, она кормит новорожденного сына грудью, однако появление молока доставляет ей некое неудобство, ведь грудь постоянно очень сильно болит.

Алена Савкина пожаловалась на боль в груди

Ни для кого не является секретом, что несколько недель назад Рапунцель-младшая впервые познала радость материнства. Алена подарила своему бывшему возлюбленному Илье Яббарову сына, воспитанием которого счастливые родители занимаются вместе.

Известно, что Савкина простила Яббарова и, невзирая на то, что он не только является участником «Дома-2», но и строит отношения с другой девушкой, разрешила Илье видеться и проводить время с новорожденным сыном.

На днях Рапунцель-младшая вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, где рассказала подписчикам о первых проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться после рождения первенца. По словам Алены, на сегодняшний день у нее очень сильно болит грудь, и она не знает, что с этим делать.

Алена Савкина пожаловалась на боль в груди

Выяснилось, что первые дни после появления на свет малыша для Савкиной были попросту невыносимыми. На данный момент ситуация более-менее нормализовалась, однако боль в груди по-прежнему доставляет молодой мамочке «дискомфорт».

Также Алена пожаловалась на то, что никак не может выспаться, поэтому время от времени с малышом ей помогает ее родительница Татьяна Владимировна Григоревская.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:08

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