На новом изображении астероида Рюгу ученые заметили темное пятно





В начале лета прошлого года Hayabusa-2 преодолел более 3 миллиардов километров, чтобы прибыть на Рюгу. Во время сбора образцов космолет приблизился к километровому астероиду при помощи «рога» для отбора проб. Приземлившись, 5-градусную «пулю» из тантала выпустили в скалу на скорости 300 м/с. Прибор должен был уловить поднятые ударом частицы.Потом корабль поднялся на дистанцию в 20 километров от поверхности астероида. Изображения, отправленные после операции, показали, что объект не раз подвергался действию других тел. Это могли быть планеты или кометы.Космическое агентство Японии сначала планировало провести приземление в прошлогоднем октябре. Однако на изображениях было заметно много валунов на поверхности, что сделало задачу отыскать большое и ровное место, которого хватило бы для отбора проб, еще более сложной.