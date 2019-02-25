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Настасья Самбурская пришла в ярость после вопроса журналистов о «творчестве» Ольги Бузовой

Настасья Самбурская пришла в ярость после того, как журналисты задали вопрос, касающийся её личного мнения о «творчестве» Ольги Бузовой. Больше всего актрису взбесил тот факт, что это произошло на устроенной ею благотворительной распродаже собственных вещей.

Настасья Самбурская пришла в ярость после вопроса журналистов о «творчестве» Ольги Бузовой


В Instagram Настасьи Самбурской появилась новая публикация, в которой актриса признаётся, что пришла в ярость от того, что на её благотворительной распродаже журналистов единственного приглашённого канала первым делом заинтересовало мнение звезды о «творчестве» Ольги Бузовой.

Настасья Самбурская пришла в ярость после вопроса журналистов о «творчестве» Ольги Бузовой


В бешенство Самбурскую привела не только бестактность присутствующих корреспондентов, но и безразличие гостей, без умолку болтающих, пока та исполняла песни на сцене. Актрисе даже пришлось на мгновение отвлечься от вокала, дабы попросить людей «не орать», что не дало результата.

Настасья Самбурская пришла в ярость после вопроса журналистов о «творчестве» Ольги Бузовой


В соцсети звезда без стеснения выразила своё мнение о произошедших в тот вечер неприятных ситуациях, сделав вывод, что львиная доля журналистов в России бездарны и не умеют выполнять свою работу. Комментаторы Настасью Самбурскую поддержали практически единогласно, отметив, что поёт она божественно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:38

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