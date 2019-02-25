Настасья Самбурская пришла в ярость после вопроса журналистов о «творчестве» Ольги Бузовой
Настасья Самбурская пришла в ярость после того, как журналисты задали вопрос, касающийся её личного мнения о «творчестве» Ольги Бузовой. Больше всего актрису взбесил тот факт, что это произошло на устроенной ею благотворительной распродаже собственных вещей.
В Instagram Настасьи Самбурской появилась новая публикация, в которой актриса признаётся, что пришла в ярость от того, что на её благотворительной распродаже журналистов единственного приглашённого канала первым делом заинтересовало мнение звезды о «творчестве» Ольги Бузовой.
В бешенство Самбурскую привела не только бестактность присутствующих корреспондентов, но и безразличие гостей, без умолку болтающих, пока та исполняла песни на сцене. Актрисе даже пришлось на мгновение отвлечься от вокала, дабы попросить людей «не орать», что не дало результата.
В соцсети звезда без стеснения выразила своё мнение о произошедших в тот вечер неприятных ситуациях, сделав вывод, что львиная доля журналистов в России бездарны и не умеют выполнять свою работу. Комментаторы Настасью Самбурскую поддержали практически единогласно, отметив, что поёт она божественно.
В Instagram Настасьи Самбурской появилась новая публикация, в которой актриса признаётся, что пришла в ярость от того, что на её благотворительной распродаже журналистов единственного приглашённого канала первым делом заинтересовало мнение звезды о «творчестве» Ольги Бузовой.
В бешенство Самбурскую привела не только бестактность присутствующих корреспондентов, но и безразличие гостей, без умолку болтающих, пока та исполняла песни на сцене. Актрисе даже пришлось на мгновение отвлечься от вокала, дабы попросить людей «не орать», что не дало результата.
В соцсети звезда без стеснения выразила своё мнение о произошедших в тот вечер неприятных ситуациях, сделав вывод, что львиная доля журналистов в России бездарны и не умеют выполнять свою работу. Комментаторы Настасью Самбурскую поддержали практически единогласно, отметив, что поёт она божественно.