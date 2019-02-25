АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Максим Галкин показал пародию на Елену Малышеву

Отечественный юморист Максим Галкин показал забавную пародию на известную телеведущую Елену Малышеву. Соответствующий ролик супруг Аллы Пугачевой разместил в своем Instagram.
Максим Галкин показал пародию на Елену Малышеву

В своем профиле Максим Галкин опубликовал видео, где он сидит перед зеркалом и снимает ролик, пока его гримируют визажисты. В частности, перед выпрямлением мастера намочили телеведущему волосы, из-за чего они выглядят пышнее и кудрявее, чем обычно. Шоумену показалось, что так он похож на свою коллегу Елену Малышеву, выразив готовность вести передачу “Жить здорово”. Для этого артист даже сымитировал голос телеведущей. Также Галкин добавил, что при необходимости может заменить и Владимира Познера, пока не подходит только прическа, но волосы “уйдут с годами”. Работавшие над внешностью юмориста девушки его шутку поддержали.

В комментариях фолловеры оценили чувство юмора кумира, отметив, что он действительно хорошо спародировал Малышеву. Видео успели посмотреть более 230 тысяч пользователей Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Савкина пожаловалась на боль в
Юлия Снигирь познакомилась с Наоми
Mercedes-Benz Sprinter с полным
Максим Галкин показал пародию на Елену
Ученые: Экстраверты отличаются более
Настасья Самбурская пришла в ярость
На празднование 65-летия Любови
Клеймо «Дом-2» не даёт бывшим
Юлия Ковальчук полетала с мужем на
Эмилия Кларк встретилась с Джейсоном
Милена Безбородова хочет увеличить грудь
Ольга Бузова взбесила фанатов рекламой
Евгения Медведева рассказала о своих
Актриса Ольга Будина рассказала о
Иосиф Оганесян и Саша Черно попросили
Автомобиль Ford Transit получил новую
Сменившую имидж звезду “Битвы
У ведущей «Дом-2» Ольги Орловой
Анна Бузова намекнула, что проблемой
С концерта Ирины Аллегровой выгнали
Виктор Дробыш прокомментировал запрет
Фитнес-трекеры тайно отправляют данные
Ученые рассказали о новых факторах,
Ксения Бородина подверглась критике и
В 2019 году исполняется 500 лет со дня
Поклонники разочарованы проигрышем
Ученых озадачил древний египетский
Впервые за 30 лет две любимые женщины
Ольга Бузова могла спасти брак с
Сергей Лазарев подогрел слухи о романе
Просмотреть все новости