Максим Галкин показал пародию на Елену Малышеву

В своем профиле Максим Галкин опубликовал видео, где он сидит перед зеркалом и снимает ролик, пока его гримируют визажисты. В частности, перед выпрямлением мастера намочили телеведущему волосы, из-за чего они выглядят пышнее и кудрявее, чем обычно. Шоумену показалось, что так он похож на свою коллегу Елену Малышеву, выразив готовность вести передачу “Жить здорово”. Для этого артист даже сымитировал голос телеведущей. Также Галкин добавил, что при необходимости может заменить и Владимира Познера, пока не подходит только прическа, но волосы “уйдут с годами”. Работавшие над внешностью юмориста девушки его шутку поддержали.В комментариях фолловеры оценили чувство юмора кумира, отметив, что он действительно хорошо спародировал Малышеву. Видео успели посмотреть более 230 тысяч пользователей Сети.