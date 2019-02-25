Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом стал доступен для заказа в России
Представители дилерских центров немецкой компании Mercedes-Benz начали прием заказов в России на автомобили модели Sprinter, которая получила от разработчиков полный привод. Минимальный ценник новинки составляет 3 миллиона 759 тысяч рублей.
Представители пресс-службы автопроизводителя подчеркнули, что на систему полного привода в обновленном транспортном средстве можно будет переключится с помощью специального тумблера, расположенного на панели приборов. Автомобиль получил электронный контроль устойчивости Adaptive ESP, который включает в себя функции антипробуксовочной и антиблокировочной систем, а также опции электронной системы, которая распределяет тормозное управление системы, отвечающей за экстренное торможение, и противооткатной системы. Все функции адаптированы производителем для работы в транспортном средстве с полным приводом. Электроника в модернизированной машине способна самостоятельно проанализировать движение транспорта и определенную ситуацию на дороге.
Новинкой в технических характеристиках Mercedes-Benz Sprinter 4×4 стали системы, которые регулируют скорость при спуске и помогают автомобилю тронутся с места на подъеме, а также наличие дополнительной пониженной передачи Low Range, необходимой для передвижения по бездорожью.
Представители пресс-службы автопроизводителя подчеркнули, что на систему полного привода в обновленном транспортном средстве можно будет переключится с помощью специального тумблера, расположенного на панели приборов. Автомобиль получил электронный контроль устойчивости Adaptive ESP, который включает в себя функции антипробуксовочной и антиблокировочной систем, а также опции электронной системы, которая распределяет тормозное управление системы, отвечающей за экстренное торможение, и противооткатной системы. Все функции адаптированы производителем для работы в транспортном средстве с полным приводом. Электроника в модернизированной машине способна самостоятельно проанализировать движение транспорта и определенную ситуацию на дороге.
Новинкой в технических характеристиках Mercedes-Benz Sprinter 4×4 стали системы, которые регулируют скорость при спуске и помогают автомобилю тронутся с места на подъеме, а также наличие дополнительной пониженной передачи Low Range, необходимой для передвижения по бездорожью.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:00