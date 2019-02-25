Ученые: Экстраверты отличаются более высоким уровнем IQ





В рамках своей работы ученые установили, что экстраверты лучше справляются с интеллектуальными задачами в шумных условиях, будучи способными концентрироваться непосредственно на задании. В рамках исследования 118 добровольцам предстояло выполнить ряд тестов, пока на фоне либо играла музыка, либо воспроизводилась имитация офисного шума. В итоге оказалось, что у экстравертов результаты лучше даже при высоких уровнях шума.Ключевой причиной отставания интровертов по показателям тестов на IQ являлась именно их неспособность концентрироваться на задаче при наличии раздражителей. В тишине все участники исследования лучше справились с решением заданий, наиболее низкие итоги наблюдались при имитации офисного шума.