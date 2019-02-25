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Ученые: Экстраверты отличаются более высоким уровнем IQ

Экстраверты отличаются более высоким уровнем IQ по сравнению с интровертами. Такие выводы сделаны группой психологов по итогам исследования с участием добровольцев.
Ученые: Экстраверты отличаются более высоким уровнем IQ

В рамках своей работы ученые установили, что экстраверты лучше справляются с интеллектуальными задачами в шумных условиях, будучи способными концентрироваться непосредственно на задании. В рамках исследования 118 добровольцам предстояло выполнить ряд тестов, пока на фоне либо играла музыка, либо воспроизводилась имитация офисного шума. В итоге оказалось, что у экстравертов результаты лучше даже при высоких уровнях шума.

Ключевой причиной отставания интровертов по показателям тестов на IQ являлась именно их неспособность концентрироваться на задаче при наличии раздражителей. В тишине все участники исследования лучше справились с решением заданий, наиболее низкие итоги наблюдались при имитации офисного шума.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:46

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