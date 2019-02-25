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На празднование 65-летия Любови Успенской пришли Глюкоза, Басков и Топурия

Накануне Любовь Успенская отметила 65-летие, устроив по этому поводу праздник. Посетили последний многие отечественные знаменитости, среди которых были певица Глюкоза, Кети Топурия и Николай Басков.
На празднование 65-летия Любови Успенской пришли Глюкоза, Басков и Топурия

Свой 65-й день рождения Любовь Успенская отметила 24 февраля, поздравить ее с очередной датой решили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Одной из первых поздравление в соцсети написала певица Валерия, затем несколько посвященных событию постов в своем профиле в Instagram опубликовал Николай Басков. В частности, на одном из снимков артист позирует в компании Кети Топурии и Глюкозы, также в кадре присутствует исполнитель Эмин Агаларов.

Судя по Stories Успенской, где артистка опубликовала несколько видео с торжества, также на своем дне рождения она успела спеть в дуэте с Леонидом Агутиным, развлекали именинницу пением и другие известные гости, а в конце вечера вынесли внушительный торт.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:37

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