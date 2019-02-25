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Клеймо «Дом-2» не даёт бывшим участникам добиться успеха в мире шоу-бизнеса

Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» продолжают жаловаться своим поклонникам на несправедливое отношение после их участия в известнейшей телестройке.

По мнению некоторых звезд «Дома-2», им не удается добиться успеха в мире российского шоу-бизнеса лишь из-за клейма, которое поставили на них, как только они появились в скандальном Периметре.

Клеймо «Дом-2» не даёт бывшим участникам добиться успеха в мире шоу-бизнеса

Не секрет, что время от времени многие бывшие участники реалити-шоу жалуются на то, что после ухода с «Дома-2» им постоянно отказывают в нормальной работе, что доставляет большинству из них «некий дискомфорт».

Звезды телестройки остаются востребованными лишь в рамках некоторых проектных телешоу, а вот другие способности им попросту не удается реализовать, несмотря даже на действительно выдающиеся таланты.

Клеймо «Дом-2» не даёт бывшим участникам добиться успеха в мире шоу-бизнеса

Буквально несколько дней назад о своем «провале» рассказала бывшая участница «Дома-2» Екатерина Зиновьева, которая решила пройти кастинг в шоу «ПЕСНИ» на «ТНТ». Брюнетка на самом деле очень хорошо поет и имеет высшее музыкальное образование, да и свои песни Катя пишет самостоятельно.

Только вот наставники, которым нужно было оценить талант Зиновьевой, вместо своих прямых обязанностей принялись «издеваться» над девушкой. В результате Екатерина даже не смогла допеть до конца песню, которую готовила на кастинг, ведь два продюсера поспешили ей отказать.

Клеймо «Дом-2» не даёт бывшим участникам добиться успеха в мире шоу-бизнеса

Многие интернет-пользователи вспомнили высказывания еще одной участницы «Дома-2» - Дарьи Друзьяк, которая пыталась попасть в группу «Serebro», но потерпела фиаско. Тогда блондинка заявила, что продюсер музыкального коллектива Максим Фадеев практически сразу же дал ей понять, что не даже рассматривает экс-участниц реалити-шоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:27

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