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Юлия Ковальчук полетала с мужем на воздушном шаре в годовщину их романа

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметили годовщину своего романа. Причем сделала пара это экстремальным способом. В день 11-летия их отношений звезды поднялись на высоту в 2 км на воздушном шаре.
Юлия Ковальчук полетала с мужем на воздушном шаре в годовщину их романа

Идея необычно отметить это праздник принадлежала певице. На странице в Instagram Ковальчук поделилась фото, которые были сняты с высоты птичьего полета. «Здесь очень красиво! Хоть и страшновато», – подписала звезда снимок полета.

Оказалось, что ее супруг боится высоты, правда, это не помешало Алексею Чумакову снимать из воздушного шара восхитительный вид на Пиренеи. Ковальчук порекомендовала всем испытать это удовольствие и отправиться в полет на воздушном шаре. Фолловеры певицы пришли в восторг от снимков, захватывающих дух, а также пожелали звездной чете любви, благополучия и долгих лет вместе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 17:19

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