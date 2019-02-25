Юлия Ковальчук полетала с мужем на воздушном шаре в годовщину их романа

Идея необычно отметить это праздник принадлежала певице. На странице в Instagram Ковальчук поделилась фото, которые были сняты с высоты птичьего полета. «Здесь очень красиво! Хоть и страшновато», – подписала звезда снимок полета.Оказалось, что ее супруг боится высоты, правда, это не помешало Алексею Чумакову снимать из воздушного шара восхитительный вид на Пиренеи. Ковальчук порекомендовала всем испытать это удовольствие и отправиться в полет на воздушном шаре. Фолловеры певицы пришли в восторг от снимков, захватывающих дух, а также пожелали звездной чете любви, благополучия и долгих лет вместе.