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Милена Безбородова хочет увеличить грудь

Участница «Дома-2» Милена Безбородова очень хочет увеличить грудь хотя бы до 2,5 размера, но пока это остаётся исключительно мечтой. Оказалось, что против какого-либо хирургического вмешательства в бюст своей возлюбленной выступил сам Алексей Безус.

Милена Безбородова хочет увеличить грудь


Большинство девушек на проекте «Дом-2» могут похвастаться пышным бюстом от 3-го и более размера, но мало кому он достался от природы. Практически каждая вторая проектантка, приходя на телестройку, имела возможность за счёт рекламы воспользоваться услугами пластических хирургов.

Милена Безбородова хочет увеличить грудь


Теперь Милена Безбородова тоже заявила, что хочет увеличить грудь, но неожиданно не только для себя, но и для зрителей, столкнулась с запретом на этот счёт Алексея Безуса. Молодой человек выступает категорически против каких-либо хирургических вмешательств в бюст до тех пор, пока девушка не родит и не выкормит ребёнка грудью.

Милена Безбородова хочет увеличить грудь


Мало кто ожидал от самовлюблённого Безуса таких действий, но оказалось, что это так. Теперь же Милена Безбородова, зная, что скоро на телестройку после такой операции вернётся Маргарита Ларченко, использует все возможные способы уговорить любимого дать согласие. Участница «Дома-2» даже обратилась к подписчикам в Instagram с просьбой донести до молодого человека факт безвредности искусственной груди для будущего малыша.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:07

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