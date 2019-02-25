Ольга Бузова взбесила фанатов рекламой купальника за 15 тысяч рублей





На днях Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый снимок, который был сделан ещё во время её пребывания на Мальдивах. Певица в очередной раз похвасталась сдельным купальником голубого цвета, предложив фанатам приобрести себе данную модель и быть «как Бузова». Как и принято в рекламных постах, после описания комплекта ведущая «Дома-2» любезно оставила ссылку на магазин, где можно совершить покупку.Своим поступком Ольга Бузова просто взбесила фанатов, ведь оказалось, что рекламирует она и рекомендует им купальник за 15 тысяч рублей. В комментариях пользователи выразили своё недовольство тем, что у певицы будто бы совсем нет совести, ведь в России даже пенсии у людей гораздо меньше, чем цена этой вещи. Отдельные фолловеры порекомендовали Ольге Бузовой в следующий раз тщательно обдумать то, что она собирается написать, а уж потом призывать людей тратить такие деньги.Хейтеры не удивились посту, ведь знают, что для звезды «Дома-2» купальник за 15 тысяч рублей не является роскошью, как для обычных людей, а скорее мелочной тратой, о которой та на следующий день даже и не вспомнит.