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Ольга Бузова взбесила фанатов рекламой купальника за 15 тысяч рублей

Ольга Бузова взбесила фанатов в Instagram рекламой купальника за 15 тысяч рублей и предложением быть «как Бузова». Подписчики усомнились в наличии совести у певицы, так как для обычных россиян вещи по такой стоимости являются нереальной роскошью.

Ольга Бузова взбесила фанатов рекламой купальника за 15 тысяч рублей


На днях Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый снимок, который был сделан ещё во время её пребывания на Мальдивах. Певица в очередной раз похвасталась сдельным купальником голубого цвета, предложив фанатам приобрести себе данную модель и быть «как Бузова». Как и принято в рекламных постах, после описания комплекта ведущая «Дома-2» любезно оставила ссылку на магазин, где можно совершить покупку.

Ольга Бузова взбесила фанатов рекламой купальника за 15 тысяч рублей


Своим поступком Ольга Бузова просто взбесила фанатов, ведь оказалось, что рекламирует она и рекомендует им купальник за 15 тысяч рублей. В комментариях пользователи выразили своё недовольство тем, что у певицы будто бы совсем нет совести, ведь в России даже пенсии у людей гораздо меньше, чем цена этой вещи. Отдельные фолловеры порекомендовали Ольге Бузовой в следующий раз тщательно обдумать то, что она собирается написать, а уж потом призывать людей тратить такие деньги.

Ольга Бузова взбесила фанатов рекламой купальника за 15 тысяч рублей


Хейтеры не удивились посту, ведь знают, что для звезды «Дома-2» купальник за 15 тысяч рублей не является роскошью, как для обычных людей, а скорее мелочной тратой, о которой та на следующий день даже и не вспомнит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:01

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