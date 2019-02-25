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Эмилия Кларк встретилась с Джейсоном Момоа на церемонии «Оскар»

Церемония награждения «Оскар», которая в этом году стала 91-ой по счету, собрала массу звезд. На одно из важнейших киномероприятий пришла и голливудская звезда Эмилия Кларк. Там ее ждал сюрприз, актриса встретила Джейсона Момоа, коллегу по съемкам в «Игре престолов».
Эмилия Кларк встретилась с Джейсоном Момоа на церемонии «Оскар»

Он появился на «Оскаре» с Лизой Боне, своей супругой. На странице в Instagram Момоа опубликовал ряд фото. На одном его засняли с женой и Эмилией Кларк, которая сыграла в сериале Дейнерис Таргариен. Известный актер подписал под снимком: «Я и мои королевы».

Для мероприятия Кларк выбрала серебристо-лавандовый наряд от Пьера Бальма, а Момоа пришел в смокинге розово-лилового оттенка от Карла Лагерфельда. Кроме общего фото, актер показал пару снимков, где запечатлен с коллегой. «Горжусь и люблю всем сердцем», – подписал он эти кадры.

Напомним, Момоа появился в 10-ти сериях проекта «Игра престолов», вышедших в 2010-2011 годах. В них он исполнил роль Кхала Дрого. Этой весной должен выйти 8-й сезон саги, который станет заключительным.



 
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Культура
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 17:13

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