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Иосиф Оганесян и Саша Черно попросили продюсеров «Дом-2» повысить им зарплату до 500 тысяч в месяц

Одна из самых эпатажных семейных парочек телепроекта «Дом-2» попросила руководство шоу увеличить им зарплату.

По словам Саши Черно и Иосифа Оганесяна, они всерьез задумались об уходе с реалити-шоу, поэтому намерены отложить как можно больше денег, прежде чем покинуть телестройку.

Иосиф Оганесян и Саша Черно попросили продюсеров «Дом-2» повысить им зарплату до 500 тысяч в месяц

Не секрет, что на данный момент в семье Черно и Оганесяна не все так радостно, как того ожидала Саша, когда выходила замуж за Иосифа. Дело в том, что девушку не устраивает то, что ее любимый супруг мало зарабатывает, и даже не стремится воспользоваться всеми благами, которые дает ему проект.

На днях Александра отметила, что просто-таки убеждена в том, что за Периметром Иосиф не будет отдавать ей зарплату, и она не увидит даже третей части того, что он зарабатывает. Выяснилось, что Черно считает Оганесяна очень ленивым, и поэтому перестала даже задумываться над тем, чтобы подарить своему возлюбленному наследника.

Вполне вероятно, что именно по этим причинам супруги и решили накопить деньги с помощью заработной платы, которую руководство «Дома-2» ежемесячно выплачивает всем участникам. Саша и Иосиф попросили продюсеров повысить им оклад до 500 тысяч рублей.

Иосиф Оганесян и Саша Черно попросили продюсеров «Дом-2» повысить им зарплату до 500 тысяч в месяц

Нужно сказать, что подобные запросы Черно и Оганесяна возмутили многочисленных телезрителей реалити-шоу. По их мнению, Александра и Иосиф «обнаглели», за что совсем скоро понесут наказание.

«Чувствую, что скоро Черно и Оганесяна за такие вот запросы просто попросят покинуть «Дом-2».. Весело будет понаблюдать за этим!», - написала в Сети одна из поклонниц телестройки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:52

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