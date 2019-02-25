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Евгения Медведева рассказала о своих вещих снах

Спортсменка Евгения Медведева призналась: она видит вещие сны. Фигуристка рассказала представителям СМИ о том, что об результате своего выступления на Олимпийских играх, которые прошли в Южной Корее, она знала заранее благодаря сновидению.
Евгения Медведева рассказала о своих вещих снах

Во время интервью знаменитость поделилась с журналистами издания Teamrussia.pro, что привыкла доверять своим снам. В ночь перед выступлением в рамках турнира в Пхенчхане ей приснился результат ее работы. Звезда ледовой арены подчеркнула: абсолютно все сны, которые она видит с четверга на пятницу сбываются в мельчайших подробностях. Таким образом, выступая на Олимпийских играх 2018 года в пятницу, спортсменка вышла на лед с твердым убеждением, что завоюет серебряную медаль. Откатав произвольную программу спортсменка уступила только еще одной россиянке Алине Загитовой.

Евгения Медведева не захотела рассказывать журналистам, что именно она увидела во сне, который назвала вещим. Однако заметила, что он уже пятый в ее жизни и исключительно позитивный.



 
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Спорт
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:00

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