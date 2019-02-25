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У ведущей «Дом-2» Ольги Орловой появился новый возлюбленный

Телезрителям реалити-шоу «Дом-2» удалось выяснить, где проводит свои вечера одна из ведущих проекта – Ольга Орлова.

В последнее время многие поклонники телестройки обратили внимание на то, что Ольга сильно изменилась. Телезнаменитость не только избавилась от лишнего веса и старается выглядеть очень эффектно, но и начала неохотно разбирать те или иные проблемы своих подопечных.

У ведущей «Дом-2» Ольги Орловой появился новый возлюбленный

Лишь иногда Орлову можно увидеть на тет-а-тетах и сейшельских Лобных, ведь часто ее заменяет кто-нибудь из участников «Дома-2». До недавнего времени зрители проекта думали, что Ольга не появляется на Лобных только потому, что хочет дать дорогу Саймону Марданшину, ведь не раз отмечала, что видит в этом парне хороший потенциал.

Впрочем, после недавнего выпуска реалити-шоу все стало на свои места. Выяснилось, что у Ольги появился новый избранник. Именно поэтому Орлова то и дело спешит «сбежать» со съемочной площадки «Острова любви».

У ведущей «Дом-2» Ольги Орловой появился новый возлюбленный

К примеру, на днях ведущая «Дома-2» появилась на Лобном месте в эффектном вечернем мини-платье, с красивой прической и ярким макияжем. Участники телепроекта сразу же поняли, куда Орлова планирует отправиться после работы.

Правда, пока Ольга не призналась, как зовут ее нового возлюбленного, однако многие телезрители и некоторые ребята из Сейшельских островов уверены, что избранником Орловой мог стать какой-нибудь местный бизнесмен.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:38

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