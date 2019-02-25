Анна Бузова намекнула, что проблемой Ольги Бузовой является отсутствие нежности к окружающим





Не так давно Анна и Ольга Бузовы сильно разругались между собой, но, несмотря на ожидания поклонников, до сих пор так и не помирились. После конфликта сёстры уже не общаются так тесно, а певица, ранее так тепло отзывавшаяся о дружбе с родственницей, и вовсе не упоминает её.Анна Бузова, как заметили пользователи Instagram, с момента ссоры уже несколько раз размещала публикации, косвенно адресованные сестре, но назвать это призывом к примирению никак нельзя. Сначала родственница ведущей «Дома-2» показала снимок в свадебном платье и обручальное кольцо на пальце, сопроводив пост нежными высказываниями о семейных ценностях, а недавно намекнула на основную проблему певицы.Анна Бузова написала в своём микроблоге, что лучшим украшением для любой женщины является нежность и изящество, спросив у подписчиков, согласны ли они с таким утверждением. В этих словах публика увидела намёк на то, что отсутствие нежности в характере Ольги Бузовой и становиться причиной всех её неприятностей в жизни. Комментаторы поддержали родственницу звезды, ну а певице рекомендовали пересмотреть своё отношение к жизни и окружающим людям.