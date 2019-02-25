Автомобиль Ford Transit получил новую версию для инкассации
Американская компания Ford провела расширение своей линейки коммерческих автомобилей. Транспортное средство Ford Transit получило новую версию для инкассации.
Фургон, предназначенный для работы инкассаторов, имеет высоту - 2300 мм. Представители пресс-службы Ford Sollers подчеркнули: уменьшение высоты разрешит новинке беспрепятственно заезжать на большую часть отечественных подземных парковок, где она будет занимать мало места. Таким образом инкассаторы смогут парковаться в непосредственной близости с необходимым объектом.
На сегодняшний день фургон уже доступен для предварительных заказов у всех автодилеров компании в Российской Федерации. Обновленную версию можно приобрести в нескольких вариантах. Она выходит с бронированным кузовом, имеющим второй и третий класс защиты, а также с комбинацией элементов разных классов. Дополнительно пользователь может сделать заказ на установку телеметрического комплекса, который будет вести отслеживание передвижения транспорта, системы внутреннего и внешнего видеоконтроля, включающей в себя наличие до восьми видеокамер, центральной системы закрывания дверей и пожаротушения, а также блока климат-контроля.
От разработчиков модернизированный фургон для инкассации получил турбодизельный мотор с силовой мощностью в 125 "лошадей". Заказчик может выбрать передний или полный привод автомобиля. По сообщению представителей Ford, ценник транспортного средства зависит от выбранной потребителем комплектации.
Фургон, предназначенный для работы инкассаторов, имеет высоту - 2300 мм. Представители пресс-службы Ford Sollers подчеркнули: уменьшение высоты разрешит новинке беспрепятственно заезжать на большую часть отечественных подземных парковок, где она будет занимать мало места. Таким образом инкассаторы смогут парковаться в непосредственной близости с необходимым объектом.
На сегодняшний день фургон уже доступен для предварительных заказов у всех автодилеров компании в Российской Федерации. Обновленную версию можно приобрести в нескольких вариантах. Она выходит с бронированным кузовом, имеющим второй и третий класс защиты, а также с комбинацией элементов разных классов. Дополнительно пользователь может сделать заказ на установку телеметрического комплекса, который будет вести отслеживание передвижения транспорта, системы внутреннего и внешнего видеоконтроля, включающей в себя наличие до восьми видеокамер, центральной системы закрывания дверей и пожаротушения, а также блока климат-контроля.
От разработчиков модернизированный фургон для инкассации получил турбодизельный мотор с силовой мощностью в 125 "лошадей". Заказчик может выбрать передний или полный привод автомобиля. По сообщению представителей Ford, ценник транспортного средства зависит от выбранной потребителем комплектации.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:46