Актриса Ольга Будина рассказала о расставании с мужем в “Судьбе человека”





С мужем-бизнесменом Ольга Будина познакомилась во время съемок, он был заметно старше актрисы. Мужчина не настаивал, чтобы звезда оставила кинематограф, но семейная жизнь у них не сложилась. После рождения сына муж начал подолгу оставаться на работе, а Будина все время смотрела за ребенком, у которого возникли проблемы со здоровьем. Из-за неудач в предпринимательской деятельности содержать семью супруг не мог, поэтому жить звезде кино приходилось у родителей на их пенсию.Решение о разводе Ольга Будина приняла спустя три года после брака, ребенку на тот момент не исполнилось и года. Сейчас мальчику уже 15 лет, однако отец не общается ни с наследником, ни с бывшей женой. Мужчина не только не выплачивал алиментов, но даже не предпринимал попыток связаться с сыном. Актриса уже несколько лет не снимается в кино, куда вернулась, чтобы привести в норму свое финансовое состояние. Возвращаться в эту индустрию Будина не желает.