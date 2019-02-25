Ксения Бородина подверглась критике и насмешкам из-за фотошопа на снимках в Instagram





Ксения Бородина ежедневно радует аудиторию своих подписчиков в Instagram свежими публикациями и рассказами о том, как здорово она с семьёй проводит отпуск в Таиланде. Не успели фанаты отойти от шока, связанного с неуклюжим видом ведущей сзади, запечатлённым местным экскурсоводом, как уже уличили звезду в использовании фотошопа.Критике и насмешкам в Сети Ксения Бородина подверглась после обнародования у себя в профиле снимков со слонами, на одном из которых видно, что бока у супруги Курбана Омарова отчётливо отличаются друг от друга. Меньшей по объёму оказалась правая сторона в том месте, где талию перекрывает широкая завязка купальника.Фолловеры пристыдили Ксению Бородину за такой обман, выразив также и недоумение, ведь ведущая «Дома-2» всегда была обладательницей стройных и подтянутых форм, а потому они никак не могут понять, для чего знаменитость обрабатывает какие-то незначительные детали, которые многие подписчики могли бы и вовсе не заметить.