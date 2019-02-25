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Ксения Бородина подверглась критике и насмешкам из-за фотошопа на снимках в Instagram

Ксения Бородина в очередной раз подверглась критике и насмешкам в Сети из-за якобы использования фотошопа на снимках в Instagram. На этот раз наблюдательные фолловеры заметили, что на фотографии со слонами у ведущей «Дома-2» не хватает объёма на правом боку.

Ксения Бородина подверглась критике и насмешкам из-за фотошопа на снимках в Instagram


Ксения Бородина ежедневно радует аудиторию своих подписчиков в Instagram свежими публикациями и рассказами о том, как здорово она с семьёй проводит отпуск в Таиланде. Не успели фанаты отойти от шока, связанного с неуклюжим видом ведущей сзади, запечатлённым местным экскурсоводом, как уже уличили звезду в использовании фотошопа.

Ксения Бородина подверглась критике и насмешкам из-за фотошопа на снимках в Instagram


Критике и насмешкам в Сети Ксения Бородина подверглась после обнародования у себя в профиле снимков со слонами, на одном из которых видно, что бока у супруги Курбана Омарова отчётливо отличаются друг от друга. Меньшей по объёму оказалась правая сторона в том месте, где талию перекрывает широкая завязка купальника.

Ксения Бородина подверглась критике и насмешкам из-за фотошопа на снимках в Instagram


Фолловеры пристыдили Ксению Бородину за такой обман, выразив также и недоумение, ведь ведущая «Дома-2» всегда была обладательницей стройных и подтянутых форм, а потому они никак не могут понять, для чего знаменитость обрабатывает какие-то незначительные детали, которые многие подписчики могли бы и вовсе не заметить.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:08

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