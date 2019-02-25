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Сменившую имидж звезду “Битвы экстрасенсов” Джулию Ванг сотрудники магазина перепутали с мужчиной

Известную по участию в “Битве экстрасенсов” Джулию Ванг во время посещения магазина сотрудники приняли за мужчину. После победы в шоу знаменитость сильно изменила имидж, лишившись своей женственности.
Сменившую имидж звезду “Битвы экстрасенсов” Джулию Ванг сотрудники магазина перепутали с мужчиной

Во время участия в “Битве экстрасенсов” Джулия Ванг предпочитала делать яркий макияж и имела запоминающуюся внешность. Однако за последние несколько лет ясновидящая решила отказаться от прежнего образа, сделав короткую стрижку “под мальчика”, а в гардеробе теледивы теперь преобладают брючные костюмы. В своем профиле в Instagram Ванг рассказала, что при посещении магазина 23 февраля сотрудницы приняли ее за мужчину и начали поздравлять. Сама звезда “Битвы экстрасенсов” себя из-за этого чувствовала неловко и поспешила уйти. При этом фолловеров теледива призвала не высказываться о ее внешности, отметив, что и сама знает, как выглядит.

В комментариях не обошлось без хейтеров, но большинство подписчиков поддержали Джулию Ванг, призывая ее не обращать внимания на такие моменты. Пост оценили “лайками” свыше 3 тысяч фолловеров.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:39

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