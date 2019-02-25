Ольга Бузова могла спасти брак с Дмитрием Тарасовым, если бы согласилась родить ему ребёнка





Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов прожили в браке 4 года, за которые ведущая «Дома-2» ни разу не заговорила о возможности появления в их семье детей. Многим это не кажется удивительным, так как нынешняя певица всегда утверждала, что мечтает реализовать себя в карьере, добиться поставленных целей, и всё время развиваться.Недавно некоторые фолловеры снова выдвинули очередную версию развода футболиста и звезды «Дома-2», решив, что Ольга Бузова могла спасти разрушающийся тогда брак с Дмитрием Тарасовым, если бы не отказывалась родить ему ребёнка. Такой ход событий кажется многим более правдоподобным, но и возможность измены спортсмена никто не отрицает.Хейтеры также вмешались в размышления фанатов певицы, предположив, что из-за нежелания иметь детей Ольга Бузова могла неоднократно делать аборты, которые со временем привели к бесплодию, из-за чего брак с Дмитрием Тарасовым распался.