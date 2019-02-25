С концерта Ирины Аллегровой выгнали снимавшего певицу на телефон журналиста





Инцидент имел место недавно, когда журналист посетил выступление Ирины Аллегровой. Концерт сотрудник СМИ снимал на телефон, но внезапно к нему подошли несколько правоохранителей и попросили покинуть зал. Для мужчины остается загадкой, на каких основаниях ограничены его права, ведь певица выступала в общественном месте, где закон РФ разрешает вести съемку.Сама Ирина Аллегрова тоже не раз просила своих поклонников перед концертом прятать камеры и телефоны, поскольку фото- и видеосъемка на ее шоу запрещены. Объясняет знаменитость это тем, что выступает с эксклюзивной программой. Впервые с такой просьбой к публике артистка обратилась пару лет назад, прекратив петь до тех пор, пока снимать ее не перестанут даже журналисты, выполнявшие в тот момент свою работу.