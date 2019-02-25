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С концерта Ирины Аллегровой выгнали снимавшего певицу на телефон журналиста

С концерта Ирины Аллегровой выгнали журналиста, который попытался снять знаменитость на мобильный телефон. Сам сотрудник СМИ не понимает, почему запрещено фиксировать певицу таким образом в общественном месте.
С концерта Ирины Аллегровой выгнали снимавшего певицу на телефон журналиста

Инцидент имел место недавно, когда журналист посетил выступление Ирины Аллегровой. Концерт сотрудник СМИ снимал на телефон, но внезапно к нему подошли несколько правоохранителей и попросили покинуть зал. Для мужчины остается загадкой, на каких основаниях ограничены его права, ведь певица выступала в общественном месте, где закон РФ разрешает вести съемку.
С концерта Ирины Аллегровой выгнали снимавшего певицу на телефон журналиста

Сама Ирина Аллегрова тоже не раз просила своих поклонников перед концертом прятать камеры и телефоны, поскольку фото- и видеосъемка на ее шоу запрещены. Объясняет знаменитость это тем, что выступает с эксклюзивной программой. Впервые с такой просьбой к публике артистка обратилась пару лет назад, прекратив петь до тех пор, пока снимать ее не перестанут даже журналисты, выполнявшие в тот момент свою работу.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:30

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