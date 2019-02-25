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Виктор Дробыш прокомментировал запрет на гастроли по РФ для певицы Maruv

Виктор Дробыш решил прокомментировать запрет на гастроли по территории России для певицы Maruv. Если звезда не откажется от поездок в страну, ее не допустят представлять Украину на “Евровидении-2019”.
Виктор Дробыш прокомментировал запрет на гастроли по РФ для певицы Maruv

Maruv стала лидером нацотбора, однако есть риск, что НТКУ не допустит ее к участию в “Евровидении”. В своем профиле в Instagram певица рассказала, что перед ней поставили ряд абсурдных условий, за нарушение каждого из которых предусмотрен внушительный штраф. Одним из таковых является отказ от любой концертной деятельности по территории России, также артистке нельзя давать интервью, не согласовав это с НТКУ. Знаменитость призналась, что такой расклад ее серьезно потряс, учитывая, что законов Украины, связанных с посещением Крыма, она не нарушала.
Виктор Дробыш прокомментировал запрет на гастроли по РФ для певицы Maruv

В беседе с порталом Nation News Виктор Дробыш отметил, что на Украине наблюдается дискриминация артистов из России, тогда как в РФ украинские звезды спокойно выступают и даже получают награды. Попытку Киева “отыграться на балалаечниках” музыкант считает “последним делом”, поскольку в случае с творчеством речь идет уже не о патриотизме, а о “политическом бессилии”. Дробыш настаивает, что искусство должно оставаться вне политических игр.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:24

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