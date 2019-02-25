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Евгения Феофилактова опубликовала в Сеть backstage с фотосессии

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова опубликовала в Сеть backstage с шикарной фотосессии.

По словам Евгении, ей очень понравился этот видеоролик, поэтому она тут же решила поделиться ним с поклонниками.

Евгения Феофилактова опубликовала в Сеть backstage с фотосессии

Несмотря на то, что Феофилактова покинула скандально-известную телестройку «Дом-2» больше 5 лет назад, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают следить многочисленные телезрители. Каждый день Евгения делиться с фанатами большим количеством роскошных фотографий, видеозаписей и Stories, многие из которых разлетаются по Сети за считанные минуты.

На днях экс-участница «Дома-2» разместила у себя на страничке в Instagram новое видео, которое было сделано во время очередной ее роскошной фотосессии. На ролике Евгения запечатлена в шикарном наряде зеленого цвета, который, по словам подписчиков Феофилактовой, очень ей идет.

Евгения Феофилактова опубликовала в Сеть backstage с фотосессии

За несколько дней backstage с изысканной фотосъемки героини «Дома-2» набрал почти 103 тысячи просмотров и больше 6 тысяч лайков, а фанаты Евгении буквально забросали свою любимицу приятными словами.

«Очень красивое видео! Цвет платья, просто космос..», «Женечка, Вы просто божественная...», «Жень, на тебя хочется смотреть и смотреть! Очень красивая! Скажи, а что за трек играет на фоне? Очень успокаивающая музыка..», - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:29

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