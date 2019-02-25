Ученые рассказали о новых факторах, влияющих на леворукость





В рамках своей работы ученые сопоставили итоги ряда предыдущих исследований, охвативших свыше 500 тысяч участников. Оказалось, что на развитие леворукости способны воздействовать год рождения человека и место, не последнюю роль играет и масса тела. В частности, если ребенок рождается с небольшим весом, больше вероятность того, что левая рука будет преобладать. Также повышались риски, когда ребенок остается без грудного вскармливания. Интересно и то, что у рождавшихся летом женщин тоже была высока вероятность развития леворукости.Еще одним фактором преобладания левой руки над правой стал пол, мужчины такую особенность имеют примерно на 12% чаще, чем женщины. Обусловлен соответствующий эффект, как считается, гормональным воздействием, что включает уровень тестостерона.