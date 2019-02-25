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Ученые рассказали о новых факторах, влияющих на леворукость

Ученые рассказали о новых факторах, которые способны провоцировать у человека леворукость. Соответствующая работа проводилась сотрудниками Института психолингвистики Макса Планка.
Ученые рассказали о новых факторах, влияющих на леворукость

В рамках своей работы ученые сопоставили итоги ряда предыдущих исследований, охвативших свыше 500 тысяч участников. Оказалось, что на развитие леворукости способны воздействовать год рождения человека и место, не последнюю роль играет и масса тела. В частности, если ребенок рождается с небольшим весом, больше вероятность того, что левая рука будет преобладать. Также повышались риски, когда ребенок остается без грудного вскармливания. Интересно и то, что у рождавшихся летом женщин тоже была высока вероятность развития леворукости.

Еще одним фактором преобладания левой руки над правой стал пол, мужчины такую особенность имеют примерно на 12% чаще, чем женщины. Обусловлен соответствующий эффект, как считается, гормональным воздействием, что включает уровень тестостерона.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:09

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