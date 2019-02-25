Фитнес-трекеры тайно отправляют данные о владельцах в Facebook





Благодаря проведенной проверки таких устройств, как фитнес-трекеры и приложения из различных разделов, предназначенные для работы на смартфонах, журналисты смогли установить, что многие из них занимались незаконной передачей личных данных пользователей. Информацию, которая вводилась владельцем приложения, устройства моментально, без какого-либо уведомления, передавали в компанию Facebook. Благодаря данному нарушению социальная сеть получала информацию о юзерах касательно их состояния здоровья, изменения веса, сердечного ритма, а также о финансовых операциях. Представители СМИ подчеркивают, что даже если владелец гаджета не привязывал аккаунт приложения к соцсети - это не являлось гарантией защиты его личной информации.В общей сложности журналисты проверили порядка 70 приложений, которые предлагаются американскими магазинами AppStore и Google Play. Общая потребительская аудитория приложений, которые передавали личные данные, составила несколько десятков миллионов человек.Отметим, что после публикации результатов исследования многие из них прекратили передачу информации корпорации Марка Цукерберга. Журналисты сообщили: представители Facebook сами обратились к разработчикам приложений и попросили остановить незаконную передачу данных.