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Ольга Бузова еще больше усложняет ситуацию в семье Дмитренко

Зрители считают, что Ольга Бузова еще больше усложняет и без того неприятную ситуацию в семье Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель. Супруги никак не могут найти общий язык, а телеведущая своими советами только "подливает масло в огонь", уверены поклонники.
Ольга Бузова еще больше усложняет ситуацию в семье Дмитренко

Недавно стало известно, что Дмитрий Дмитренко отправился в мужскую спальню, откуда не спешит возвращаться домой к жене Ольге Рапунцель и маленькой дочери. Участница "Дома-2" отправилась к мужу, чтобы попытаться исправить ситуацию, однако обернулось все очередным скандалом. Рапунцель, как и прежде, требует от Дмитренко денег, в этот раз на планшет для 10-месячной дочери.

Поддержала проектнку и телеведущая Ольга Бузова, чем сразу же заслужила шквал критики со стороны фанатов. Многие уверены, что Рапунцель на самом деле хочет планшет для себя, ведь такому маленькому ребенку он вовсе ни к чему. Поклонники тут же раскритиковали совет Ольги Бузовой и посоветовали ей больше обратить внимание на свои личные проблемы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:23

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