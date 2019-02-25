Ольга Бузова еще больше усложняет ситуацию в семье Дмитренко
Зрители считают, что Ольга Бузова еще больше усложняет и без того неприятную ситуацию в семье Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель. Супруги никак не могут найти общий язык, а телеведущая своими советами только "подливает масло в огонь", уверены поклонники.
Недавно стало известно, что Дмитрий Дмитренко отправился в мужскую спальню, откуда не спешит возвращаться домой к жене Ольге Рапунцель и маленькой дочери. Участница "Дома-2" отправилась к мужу, чтобы попытаться исправить ситуацию, однако обернулось все очередным скандалом. Рапунцель, как и прежде, требует от Дмитренко денег, в этот раз на планшет для 10-месячной дочери.
Поддержала проектнку и телеведущая Ольга Бузова, чем сразу же заслужила шквал критики со стороны фанатов. Многие уверены, что Рапунцель на самом деле хочет планшет для себя, ведь такому маленькому ребенку он вовсе ни к чему. Поклонники тут же раскритиковали совет Ольги Бузовой и посоветовали ей больше обратить внимание на свои личные проблемы.
Недавно стало известно, что Дмитрий Дмитренко отправился в мужскую спальню, откуда не спешит возвращаться домой к жене Ольге Рапунцель и маленькой дочери. Участница "Дома-2" отправилась к мужу, чтобы попытаться исправить ситуацию, однако обернулось все очередным скандалом. Рапунцель, как и прежде, требует от Дмитренко денег, в этот раз на планшет для 10-месячной дочери.
Поддержала проектнку и телеведущая Ольга Бузова, чем сразу же заслужила шквал критики со стороны фанатов. Многие уверены, что Рапунцель на самом деле хочет планшет для себя, ведь такому маленькому ребенку он вовсе ни к чему. Поклонники тут же раскритиковали совет Ольги Бузовой и посоветовали ей больше обратить внимание на свои личные проблемы.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:23