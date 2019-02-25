Страдающий Валерий Блюменкранц за периметром веселится с девушками в барах





Валерий Блюменкранц, как выяснилось, демонстрирует свои глубокие переживания и страдания из-за расставания с Ириной Пинчук исключительно в Instagram и в стенах телестройки «Дом-2». На это намекнул ведущий проекта Влад Кадони, когда прямо на лобном месте в окружении других участников пристыдил мужчину за «разгульное» поведение и чрезмерное веселье в окружении девушек в барах за периметром.Зрители не удивились такому ходу событий, ведь считают, что на самом деле Валерий Блюменкранц не тот человек, который способен на такие искренние переживания и чуткость, а лишь играет удобную для себя роль. Согласно мнению фанатов телестройки, мужчина готов страдать из-за Ирины Пинчук и писать грустные посты в Instagram годами, лишь бы ему удалось задержаться на периметре и не вылететь домой.