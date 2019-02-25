АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Страдающий Валерий Блюменкранц за периметром веселится с девушками в барах

Влад Кадони намекнул на то, что страдающий из-за расставания с Ириной Пинчук Валерий Блюменкранц за периметром веселиться и общается с девушками в барах. Об этом ведущий телестройки «Дом-2» рассказал во время обсуждений на лобном месте, где и пристыдил участника.

Страдающий Валерий Блюменкранц за периметром веселится с девушками в барах


Валерий Блюменкранц, как выяснилось, демонстрирует свои глубокие переживания и страдания из-за расставания с Ириной Пинчук исключительно в Instagram и в стенах телестройки «Дом-2». На это намекнул ведущий проекта Влад Кадони, когда прямо на лобном месте в окружении других участников пристыдил мужчину за «разгульное» поведение и чрезмерное веселье в окружении девушек в барах за периметром.

Страдающий Валерий Блюменкранц за периметром веселится с девушками в барах


Зрители не удивились такому ходу событий, ведь считают, что на самом деле Валерий Блюменкранц не тот человек, который способен на такие искренние переживания и чуткость, а лишь играет удобную для себя роль. Согласно мнению фанатов телестройки, мужчина готов страдать из-за Ирины Пинчук и писать грустные посты в Instagram годами, лишь бы ему удалось задержаться на периметре и не вылететь домой.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Бузова намекнула, что проблемой
С концерта Ирины Аллегровой выгнали
Виктор Дробыш прокомментировал запрет
Фитнес-трекеры тайно отправляют данные
Ученые рассказали о новых факторах,
Ксения Бородина подверглась критике и
В 2019 году исполняется 500 лет со дня
Поклонники разочарованы проигрышем
Ученых озадачил древний египетский
Впервые за 30 лет две любимые женщины
Ольга Бузова могла спасти брак с
Сергей Лазарев подогрел слухи о романе
Евгения Феофилактова опубликовала в
Внук генерала Карбышева просит СК
Ольга Бузова еще больше усложняет
Страдающий Валерий Блюменкранц за
Меган Маркл запретили держать принца
Нелли Ермолаева показала свое
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
СМИ: Некоторые знаменитостей
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой в
Зрители уверены, что у Татьяны
В РФ стартовал историко-патриотический
Александр Кержаков задолжал алиментов
Ирина Пинчук наслаждается отпуском в
Ольга Бузова скрашивает свое
Дана Борисова не пускает свою дочь домой
Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову
Саша Черно недовольна тем, что
Актер Игорь Костолевский рассказал о
Просмотреть все новости