В 2019 году исполняется 500 лет со дня смерти Леонардо Да Винчи





С особым размахом своего рода юбилей Леонардо Да Винчи будет отмечаться в Италии. Там в честь художника проведут множество выставок и других культурных мероприятий. Познакомиться с жизнью и творчеством деятеля туристы смогут во многих городах страны. Первые выставки стартуют уже в марте, масштабное событие, посвященное Да Винчи, пройдет в Милане, а в мае откроются инсталляции в честь изобретателя.В последние годы жизни наука у творца вызывала больший интерес, нежели живопись. Он делал многочисленные эскизы, изобретал странные и инновационные для того периода аппараты, а ограничивало Леонардо Да Винчи только то, что ему не хватало материалов и технологий для реализации своих нестандартных замыслов.