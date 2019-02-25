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В 2019 году исполняется 500 лет со дня смерти Леонардо Да Винчи

В 2019 году официально исполняется 500 лет со дня смерти выдающегося изобретателя Леонардо Да Винчи. Его гениальные идеи и таланты позволили деятелю навсегда остаться на страницах истории.
В 2019 году исполняется 500 лет со дня смерти Леонардо Да Винчи

С особым размахом своего рода юбилей Леонардо Да Винчи будет отмечаться в Италии. Там в честь художника проведут множество выставок и других культурных мероприятий. Познакомиться с жизнью и творчеством деятеля туристы смогут во многих городах страны. Первые выставки стартуют уже в марте, масштабное событие, посвященное Да Винчи, пройдет в Милане, а в мае откроются инсталляции в честь изобретателя.

В последние годы жизни наука у творца вызывала больший интерес, нежели живопись. Он делал многочисленные эскизы, изобретал странные и инновационные для того периода аппараты, а ограничивало Леонардо Да Винчи только то, что ему не хватало материалов и технологий для реализации своих нестандартных замыслов.



 
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Культура / Главные новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:06

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