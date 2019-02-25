Поклонники разочарованы проигрышем «Черной Пантеры» в номинации «Лучший фильм»





Накануне состоялось вручение премии «Оскар». Одним из лауреатов стал кинокомикс «Черная Пантера», данный фильм победил в таких номинациях, как «Лучшие костюмы», «Лучшая сценография» и «Лучшая музыка». Но поклонники ждали, что эта кинокартина получит премию в номинации «Лучший фильм». Но премию «Оскар» в данной категории получил кинофильм под названием «Зеленая книга». «Черная Пантера» претендовала сразу на 8 кинонаград, но получила только 3 из них.Поклонники знаменитого кинокомикса в социальной сети Twitter высказали свое разочарование таким решением мэтров киноиндустрии. Многие написали, что фильм режиссера Райана Куглера является настоящим шедевром, и только он заслуживает победы в номинации «Лучший фильм». Также пользователи Сети уверены, что «Черная Пантера» намного лучше, чем «Зеленая книга».