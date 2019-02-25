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Нелли Ермолаева показала свое размещение с семьей в Майами

Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева показала на видео, как они с семьей устроились в Майами. На кадрах бывшая проектантка стоит за столом, жонглируя помидорами, а также показывает вид с балкона.
Нелли Ермолаева показала свое размещение с семьей в Майами

Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева опубликовала короткий ролик в социальной сети Instagram. Звезда решила показать вид с балкона и свою квартиру по просьбам фанатов. На кадрах видно побережье и океан, а интерьер квартиры не оставил подписчиков равнодушными.

Попал на видео и маленький сын Нелли Ермолаевой. Сама звезда на ролике танцует за кухонным столом, весело жонглируя помидорами. За короткое время публикация собрала множество лайков и комментариев поклонников. Большинство пришли к выводу, что экс-участница живет в райском месте.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:14

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