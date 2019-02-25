Нелли Ермолаева показала свое размещение с семьей в Майами

Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева опубликовала короткий ролик в социальной сети Instagram. Звезда решила показать вид с балкона и свою квартиру по просьбам фанатов. На кадрах видно побережье и океан, а интерьер квартиры не оставил подписчиков равнодушными.Попал на видео и маленький сын Нелли Ермолаевой. Сама звезда на ролике танцует за кухонным столом, весело жонглируя помидорами. За короткое время публикация собрала множество лайков и комментариев поклонников. Большинство пришли к выводу, что экс-участница живет в райском месте.