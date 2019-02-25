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Младшая сестра Ольги Бузовой Анна мечтает о квартире с панорамными окнами

Родственница новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой – 30-летний предприниматель и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Анна сообщила поклонникам о своей мечте.

Как оказалось, недвижимость с панорамными окнами для Бузовой-младшей все еще является невыполненной мечтой.

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна мечтает о квартире с панорамными окнами

Не секрет, что Ольга и Анна по-прежнему не общаются. Сестрички Бузовы поссорились еще во время отпуска в Куршевеле, что привело к тому, что Анна даже отписалась от Ольги в социальной сети Instagram.

В Сети по-прежнему пытаются разобраться, почему Ольга отказалась оплачивать своей младшей сестре бизнес-класс в самолете. Впрочем, не все интернет-пользователи уверены, что сестры поссорились именно из-за этого.

Несколько часов назад Анна опубликовала в личном инста-блоге новую фотографию, под которой призналась подписчикам, о какой недвижимости она до сих пор мечтает.

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна мечтает о квартире с панорамными окнами

На снимке Бузова-младшая запечатлена на фоне панорамных окон, что, как выяснилось, является ее давней фантазией. Нужно сказать, что многим фолловерам понравилась публикация младшей родственницы Ольги, однако нашлись и те, кто раскритиковал саму запись Анны.

По мнению читателей, Анна решила намекнуть своей сестре, каким образом она сможет «вымолить» у нее прощение.

«Что-то мне кажется, что все тут не просто так..Явно Анна намекает Ольге, что, если она подарит ей подобную недвижимость, она ее тут же простит!», - написала одна из подписчиц Бузовой-младшей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:11

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