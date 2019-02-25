Младшая сестра Ольги Бузовой Анна мечтает о квартире с панорамными окнами

«Что-то мне кажется, что все тут не просто так..Явно Анна намекает Ольге, что, если она подарит ей подобную недвижимость, она ее тут же простит!», - написала одна из подписчиц Бузовой-младшей.





Как оказалось, недвижимость с панорамными окнами для Бузовой-младшей все еще является невыполненной мечтой.Не секрет, что Ольга и Анна по-прежнему не общаются. Сестрички Бузовы поссорились еще во время отпуска в Куршевеле, что привело к тому, что Анна даже отписалась от Ольги в социальной сети Instagram.В Сети по-прежнему пытаются разобраться, почему Ольга отказалась оплачивать своей младшей сестре бизнес-класс в самолете. Впрочем, не все интернет-пользователи уверены, что сестры поссорились именно из-за этого.Несколько часов назад Анна опубликовала в личном инста-блоге новую фотографию, под которой призналась подписчикам, о какой недвижимости она до сих пор мечтает.На снимке Бузова-младшая запечатлена на фоне панорамных окон, что, как выяснилось, является ее давней фантазией. Нужно сказать, что многим фолловерам понравилась публикация младшей родственницы Ольги, однако нашлись и те, кто раскритиковал саму запись Анны.По мнению читателей, Анна решила намекнуть своей сестре, каким образом она сможет «вымолить» у нее прощение.