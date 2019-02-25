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Ученых озадачил древний египетский артефакт неизвестного назначения

Ученые оказались озадачены артефактом времен Древнего Египта, о чьем назначении до сих пор ничего не известно. Вопросы у историков вызывает обнаруженная при раскопках круглая табличка.
Ученых озадачил древний египетский артефакт неизвестного назначения

Еще в 1830 году один из музеев Швеции приобрел эту табличку, но каково ее назначение, наука не знает до сих пор, вопросы вызывает и происхождение артефакта. Изготовлен объект с использованием алебастра, его диаметр составляет порядка полуметра. Существует немало гипотез относительно возможного применения “таблички”, кто-то считает ее столом, а кто-то — пультом для управления неизвестным аппаратом.

Посредством радиоуглеродного анализа установлено, что возраст находки составляет около 5 тысяч лет, ее создание относится к пятой династии египетских фараонов. Частично находка напоминает табличку, которую непременно должны были оставить у могилы покойного правителя и старших членов династии, чтобы они могли пройти в загробный мир. В табличках имелось семь отверстий, вероятно, с целью наполнения их маслами.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:55

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