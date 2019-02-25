Ученых озадачил древний египетский артефакт неизвестного назначения





Еще в 1830 году один из музеев Швеции приобрел эту табличку, но каково ее назначение, наука не знает до сих пор, вопросы вызывает и происхождение артефакта. Изготовлен объект с использованием алебастра, его диаметр составляет порядка полуметра. Существует немало гипотез относительно возможного применения “таблички”, кто-то считает ее столом, а кто-то — пультом для управления неизвестным аппаратом.Посредством радиоуглеродного анализа установлено, что возраст находки составляет около 5 тысяч лет, ее создание относится к пятой династии египетских фараонов. Частично находка напоминает табличку, которую непременно должны были оставить у могилы покойного правителя и старших членов династии, чтобы они могли пройти в загробный мир. В табличках имелось семь отверстий, вероятно, с целью наполнения их маслами.