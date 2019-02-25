Зрители уверены, что у Татьяны Мусульбес есть дети

«Если она хочет свои прелести на всеобщее обозрение выставлять, то пусть приведёт их в порядок», «Таня, ты фотошопом пользоваться разучилась», «Танюша, в Инстаграм есть много разных фильтров», «Очень некрасиво смотрятся растяжки на груди 20-летней девушки», - комментировали снимок фоловеры.

Ажиотаж в Сети вызвал снимок Татьяны Мусульбес, где она показала крупным планом свою грудь. Сначала фанаты раскритиковали еле заметные растяжки на теле проектантки, а затем и вовсе пришли к выводу, что размер и состояние бюста говорят о наличии у Мусульбес как минимум двоих детей.Многие поинтересовались у экс-участницы "Дома-2", почему она не воспользуется лазером, если доходы позволяют ей следить за своей внешностью.