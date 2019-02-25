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Зрители уверены, что у Татьяны Мусульбес есть дети

Татьяна Мусульбес не так давно отправилась на отдых в Доминикану вместе с Виктором Литвиновым и подругой Ириной Пинчук. Экс-участница "Дома-2" часто делится солнечными фотографиями с белых пляжей, однако последний снимок не оставил равнодушными поклонников звезды, ведь они заподозрили, что у нее как минимум двое детей.
Зрители уверены, что у Татьяны Мусульбес есть дети

Ажиотаж в Сети вызвал снимок Татьяны Мусульбес, где она показала крупным планом свою грудь. Сначала фанаты раскритиковали еле заметные растяжки на теле проектантки, а затем и вовсе пришли к выводу, что размер и состояние бюста говорят о наличии у Мусульбес как минимум двоих детей.

«Если она хочет свои прелести на всеобщее обозрение выставлять, то пусть приведёт их в порядок», «Таня, ты фотошопом пользоваться разучилась», «Танюша, в Инстаграм есть много разных фильтров», «Очень некрасиво смотрятся растяжки на груди 20-летней девушки», - комментировали снимок фоловеры.


Многие поинтересовались у экс-участницы "Дома-2", почему она не воспользуется лазером, если доходы позволяют ей следить за своей внешностью.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:02

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