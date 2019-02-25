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Ирина Пинчук наслаждается отпуском в Доминикане, пока Валерий Блюменкранц публично страдает

Участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук наслаждается отпуском и обретённой свободой в Доминикане в то время, пока Валерий Блюменкранц публично страдает от разрыва отношений с ней. Девушка считает, что вполне заслужила отдых не только от экс-возлюбленного, но и от атмосферы телестройки.

Ирина Пинчук наслаждается отпуском в Доминикане, пока Валерий Блюменкранц публично страдает


Расставшаяся недавно со своим мужчиной Ирина Пинчук не скрывает того, что сейчас во всю наслаждается не только отпуском в Доминикане, но и свободой от тягостных отношений. В это же время её теперь уже экс-возлюбленный Валерий Блюменкранц продолжает публиковать в Instagram грустные посты, публично признаваясь, что страдает от разрыва с любимой.

Ирина Пинчук наслаждается отпуском в Доминикане, пока Валерий Блюменкранц публично страдает


Несмотря на огромное желание наладить отношения с Ириной Пинчук, участник телестройки сам понимает, что она больше не видит в нём мужчину, а потому точно не вернётся, но даже осознание этого не мешает ему признаваться в любви к девушке, а также в счастье, испытываемом от этого чувства, хоть оно и безответно.

Сама же Ирина Пинчук не обращает внимания ни на страдания Блюменкранца, ни на гневные комментарии хейтеров в её адрес, которые утверждают, что она влезает в чужую семью, считая её «третьей лишней» рядом с Татьяной Мусульбес и Виктором Литвиновым.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:54

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